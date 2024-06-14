Путин назвал "абсолютным бредом" предположения о нападении РФ на Европу

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Владимир Путин назвал предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, домыслами и "абсолютным бредом".

"Главная угроза для европейцев – в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической, информационной сферах", – считает он.

Российский лидер обратил внимание, что политики в Европе "проглатывают" и давление Вашингтона, и скандалы, и слежку, а также покупку дорогого газа. Он назвал их статистами и выразил надежду, что однажды к власти придут сильные политики.

Путин сделал акцент на том, что Европе следует поддерживать хорошие отношения с Россией, если она желает остаться одним из центров мира. Он также подчеркнул, что Москва, в свою очередь, готова к сотрудничеству.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией. Он также признал, что еженедельно видит новые признаки того, что ЕС и НАТО готовятся к военным действиям.

Премьер подчеркнул, что вступление в войну не происходит мгновенно – есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение.

