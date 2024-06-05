Путин заявил, что сегодня в мире появляются новые центры силы помимо США

Фото: depositphotos/Aquir014b

США убеждены, что на их плече "заснул боженька" и они могут всеми командовать. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

Говоря об этом, президент напомнил о развале Советского Союза. Однако, по его словам, после этого США не остались центром силы. В мире начали появляться новые сильные государства.

Вместе с этим Путин добавил, что однополярного мира уже нет. Странам нужно уметь договариваться, чтобы не дойти до крайности.

"И тогда мир будет изменяться, но без тех катаклизмов, которые всех так пугают", – заключил президент.

Ранее Путин заявил, что мировая экономика встала на путь необратимых изменений, так как на ее смену приходит многополярная модель. Между тем экономика России показала свой запас прочности, который формировался последние 20 лет, уверен российский лидер. В частности, РФ доказала, что способна отвечать на самые сложные вызовы.

