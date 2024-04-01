01 апреля, 07:13Политика
Дипломат заявил, что политика НАТО к РФ может привести к деградации обстановки в Европе
Фото: depositphotos/borkus
Агрессивная политика НАТО по отношению к России может привести к полной деградации военной и политической обстановки в Европе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Такое заявление он сделал в интервью в преддверии 75-летия Североатлантического альянса. Гаврилов подчеркнул, что так долго продолжаться не может.
Ранее в СМИ заявляли, что Глобальный Юг восхитился позицией Владимира Путина. Там, подчеркнули в одном из зарубежных изданий, посчитали это ответом на многолетнюю эксплуатацию странами Запада. По словам журналистов, российский лидер бросил вызов НАТО и спровоцировал неразбериху в западных государствах.