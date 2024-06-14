Путин: на основе новой реальности формируются основы многополярного мира

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Владимир Путин считает, что на базе новой политической и экономической реальности создаются основы многополярного мироустройства. Этот процесс, по его словам, внушает оптимизм.

"Это объективный процесс. Он отражает культурно-цивилизационное многообразие, которое, несмотря на все попытки искусственной унификации, органически присуще человеку", – уточнил президент РФ на встрече с руководством российского МИД.

Он также отметил, что сейчас весь мир находится в состоянии резких изменений, поэтому той обстановки, которая сложилась ранее в международном пространстве, уже не будет – ни в политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Как утверждает глава государства, многие страны все больше и больше стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности.

Кроме того, Путин предложил совместно с партнерами обсуждать долгосрочные решения по фундаментальным вопросам, которые волнуют все мировое сообщество.

"Работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует от всех нас еще большей концентрации усилий и инициативы на устойчивость", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин указал на убеждения США, в рамках которых они думают, что могут всеми командовать. Говоря об этом, президент напомнил о развале Советского Союза, после которого США не остались центром силы. По его словам, в мире начали появляться новые сильные государства, поэтому однополярного мира уже нет. Странам нужно уметь договариваться, чтобы не дойти до крайности, заключил президент.

До этого Путин заявил, что мировая экономика встала на путь необратимых изменений, так как на ее смену приходит многополярная модель. Между тем экономика России показала свой запас прочности, который формировался последние 20 лет, уверен российский лидер. В частности, РФ доказала, что способна отвечать на самые сложные вызовы.

