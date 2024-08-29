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Многие страны Евросоюза (ЕС) на встрече глав МИД поддержали нападение украинской армии на Курскую область. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Он отметил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предоставил много новой информации по ситуации на фронте. Боррель призвал страны увеличивать поставки военного оборудования Киеву.

Помимо этого, Боррель заявил, что важность дипломатического подхода к урегулированию украинского кризиса возрастает. Однако, уточнил он, единственным заслуживающим внимания является план президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем на неформальной встрече в Брюсселе главы МИД ЕС не приняли единого решения по снятию ограничений на удары ВСУ европейским оружием по российской территории.

"Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине", – указал Боррель.

Сражения между российскими и украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера, а также режим КТО.

За все время боев в Курской области ВСУ потеряли до 7,45 тысячи военных, 74 танка, 36 БМП, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронемашин и 227 автомобилей.

Как рассказал замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, украинские военные в районе Малой Локни расстреляли троих детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле. Кроме того, ВСУ убили мирных жителей, собравшихся на площади около магазина. Тогда погибли не менее 10 человек, уточнил военный РФ.