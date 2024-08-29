Мирошник: свыше 3,5 тыс человек обратились в РКК для поисков близких в Курской области

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Более 3,5 тысячи человек обратились в Российский Красный Крест (РКК) за помощью в поиске своих близких, пропавших в Курской области. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в интервью РИА Новости.

Ранее он сообщил, что связь с мирными жителями Курской области, куда вторглись ВСУ, сильно осложнена. Она поддерживается за счет тех, кто совершает туда вылазки.

При этом за минувшую неделю удалось найти более 350 человек, уточнил Мирошник.

"В подавляющем большинстве это люди, которые по каким-то причинам потеряли связь: кого-то отвезли в один пункт временного размещения, другие поехали в другой ПВР", – уточнил посол.

Он также пояснил, что эвакуация такого большого количества людей всегда связана с потерей связи между родственниками. Например, такая же ситуация была и на Донбассе, и в Белгородской области, и на всех других территориях, где требуется соответствующая помощь, добавил Мирошник.

Посол по особым поручениям МИД РФ ранее рассказывал, что украинские военнослужащие похищают мирных жителей Курской области и вывозят их в неизвестном направлении. Из-за этого зачастую данные или связь с гражданами теряется.

По словам Мирошника, подразделения ВСУ ведут себя как откровенные террористы-боевики, не придерживаясь каких-либо норм, не извещая родственников похищенных.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Помимо этого, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

