Мирошник: координация с жителями Курской области осложнена

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Связь с мирными жителями Курской области после вторжения на территорию Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно осложнена. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, сейчас связь с оставшимися на территории людьми в основном осуществляется за счет тех, кто совершает туда вылазки.

"Я общался с рядом ребят, которые, рискуя каждый день, направляются туда, тайно вывозят тех, кто не смог выехать. Это могут быть маломобильные люди, по каким-то причинам передумавшие", – сказал Мирошник, добавив, что людей "тайными тропами" вводят и выводят с территории, где пока хозяйничают украинские боевики.

При этом он отметил, что люди могут отказываться уезжать по разным причинам. В частности, некоторые из них не желают оставлять свое хозяйство.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Помимо этого, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 28 августа, потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты и прочей техники.

