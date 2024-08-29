Мирошник: солдаты ВСУ похищают жителей Курской области

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth

Москва располагает данными о том, что украинские военнослужащие похищают жителей Курской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Дипломат рассказал, что солдаты ВСУ вывозят мирных жителей региона в неизвестном направлении. Зачастую данные или связь с гражданами теряется.

По словам Мирошника, подразделения ВСУ ведут себя как откровенные террористы-боевики, не придерживаясь каких-либо норм, не извещая родственников похищенных.

В данный момент Минобороны РФ и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова занимаются этой темой. Уже есть предварительные списки похищенных людей, однако они могут быть не окончательными, уточнил посол.

"Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении", – добавил Мирошник.

МИД РФ также располагает сведениями о расстрелах мирных жителей в Курской области. В частности, в ведомстве есть данные о расстрелах гражданских авто, а также по разрушению социальных учреждений и медицинских организаций. Все полученные сведения будут задокументированы и переданы международной комиссии.

Бои между российскими войсками и украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Помимо этого, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Согласно данным на 28 августа, потери украинских формирований за все время боевых действий на курском направлении составили до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты и прочей техники.

