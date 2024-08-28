Главком ВСУ назвал атаку на Курскую область попыткой отвлечь ВС РФ от Покровска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал вторжение в Курскую область попыткой отвлечь ВС РФ от Покровска в ДНР. Данное заявление транслировались в эфире всеукраинского телемарафона, передает "Газета.ру".

"Одной из задач проведения операции на курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений", – сказал он.

Сырский также констатировал продолжающееся усиление давления российских войск на этом направлении.

При этом, как ранее сообщали СМИ, бои на территории Курской области со стороны ВСУ являются попыткой Сырского спасти свою карьеру после призывов к отставке. Весной от Сырского якобы требовали уволиться после провального отступления под Харьковом. По информации журналистов, на судьбу главнокомандующего повлияют итоги попыток вторжения ВСУ в Курскую область.

Столкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно данным на 27 августа, общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 4 РСЗО HIMARS и прочая военная техника.

