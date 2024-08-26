The Telegraph: операция ВСУ в Курской области является попыткой Сырского спасти карьеру

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Бои на территории Курской области со стороны ВСУ являются попыткой украинского главнокомандующего Александра Сырского спасти свою карьеру после призывов к отставке. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на The Telegraph.

Весной от Сырского якобы требовали уволиться после провального отступления под Харьковом. В результате боев за Артемовск ВСУ понесли огромные потери, что, по данным СМИ, негативно сказалось на службе главнокомандующего.

Как отмечает источник издания, судьба Сырского может решиться в ближайшее время. На это повлияют итоги попыток вторжения ВСУ в Курскую область.

Бои с украинскими формированиями продолжаются в регионе с 6 августа. В связи с этим в Курской области введен режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО, который распространили в Белгородской и Брянской областях.

По последним данным, с 6 августа ВСУ потеряли на курском направлении уже более 5 800 военнослужащих. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на Курскую область частью "большой операции", однако не стал раскрывать все цели действий войск. Он заявил, что они направлены на то, чтобы "заставить РФ быть готовой к справедливому миру".

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах. По словам президента России, противник при помощи "западных хозяев" выполняет их волю.