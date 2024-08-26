Вертолеты Ми-28НМ ночью ударили по украинским силам в курском приграничье

Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удары по украинским формированиям в курском приграничье в ночь на 26 августа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. После поражения целей экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.

"По докладам разведки, личный состав, бронированная и автомобильная техника ВСУ были уничтожены", – добавили в Минобороны.

Бои между ВС РФ и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 25 августа, ВСУ с начала боев в Курской области потеряли более 5 800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины и прочей техники.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что боевые действия в Курской области осуществляются без перерывов, однако обстановка характеризуется как контролируемая и рабочая.