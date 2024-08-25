Кадыров рассказал об эвакуации 51 срочника из Курской области

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Бойцы полка "Ахмат-Чечня" эвакуировали свыше 51 военнослужащего срочной службы из населенного пункта Уланок Курской области. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, бойцы "Ахмат-Чечня" около трех раз совершали вывоз срочников на легковых автомобилях. При этом, как он уточнил, им приходилось прорываться в населенный пункт под плотным минометным огнем противника. Он также добавил, что эвакуация проходила под руководством начальника штаба с позывным "Эльбрус".

"Я выражаю глубокие слова благодарности за успешное решение боевой задачи Асламбеку Салиеву и всем бойцам принимавшим участие в эвакуации военнослужащих срочной службы. Они настоящие герои!", – написал Кадыров.

Глава Чечни также выразил свою радость по поводу того, что среди эвакуированных были и те, кто числился в списке пропавших без вести – Кужугет Сайын Орланович и Куулар Алаш Омакович. Он напомнил, что ранее их родители обращались в Совет Федерации РФ с просьбой найти срочников.

Накануне Россия добилась обмена 115 военнослужащих, попавших в плен ВСУ в результате боев в Курской области. Украина, в свою очередь, вернула своих 115 бойцов. Сначала российских солдат доставили в Белоруссию, где у них появилась возможность связаться с близкими.

Работа по возвращению российских военных из украинского плена будет продолжена, пообещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она рассказала, что освобожденным военнослужащим предстоит пройти реабилитацию, а при необходимости и лечение.

