22 октября, 21:37Политика
Глава МИД Польши не исключил возможности высылки из страны посла России
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения не исключил возможности высылки посла РФ из страны.
По его словам, если бы польская сторона выслала посла РФ, то в таком случае Россия поступила бы так же.
"До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить", – предупредил министр.
Ранее Сикорский заявил, что Польша закроет Генконсульство России в Познани, а его сотрудники будут высланы из страны. Он подчеркнул, что пребывание работников российского ведомства на территории республики будет признано нежелательным.
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное решение очередным враждебным шагом и пообещала болезненный ответ.
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