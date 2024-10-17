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В "плане победы" украинского лидера Владимира Зеленского нет ничего нового и "никаких больших проблем". Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Московский Комсомолец".

"Это только в нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину", – сказал литовский лидер.

По словам Науседы, нерешительность западных стран в помощи Киеву – прямой путь к дальнейшей эскалации вооруженного противостояния, а положения самого плана составляют то, что Запад не смог реализовать в последние годы.

Зеленский 16 октября представил Верховной раде разработанный им "план победы". Документ состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна войти в НАТО еще до завершения конфликта. Украинский президент также отметил как необходимость снятие ограничений на удары вглубь России и продолжение операции в приграничье.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк позже раскрыл содержание секретных приложений. По его словам, там оговорено, какое должно быть оружие для разрушения логистики далеко от линии фронта, уничтожения объектов накопления и производства. Речь идет об объектах в глубине России.