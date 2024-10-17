Подоляк: в секретных приложениях "плана победы" говорится о поражении целей в России

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл содержание секретных приложений к украинскому "плану победы". Об этом пишет РИА Новости.

"Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что речь идет об объектах в глубине России, и пояснил, что в секретных приложениях к "плану победы" приводятся расчеты о том, какое оружие и в каких количествах необходимо для поражения подобных целей.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее представил Верховной раде разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна войти в НАТО еще до завершения конфликта. Украинский лидер также указал как необходимость снятие ограничений на удары вглубь территории России и продолжение операции в приграничье.

Третий пункт "плана победы" Зеленского гласит, что на Украине необходимо разместить "неядерный сдерживающий пакет".