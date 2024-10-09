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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно самостоятельно принять решение о начале мирных переговоров с российской стороной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, лидеру Украины никто не даст указания на подобные переговоры, так как никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность.

Для Украины сложилась тяжелая ситуация на фронте, в которой экономика, ВПК и системы призыва страны не способны сотворить чудеса, добавил Дубинский.

Ранее Зеленский заявил, что усовершенствует "план победы", представит его партнерам, после чего сделает публичным. По словам президента Украины, он ждет ответа от Вашингтона, где работают над военными и политическими деталями плана.

Позже в офисе Зеленского заявили, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится.