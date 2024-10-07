Зеленский пообещал усовершенствовать "план победы" и сделать его публичным

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что усовершенствует "план победы", представит его партнерам, после чего сделает публичным. Его слова передает "Лента.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране", – сказал глава страны.

Как отметил Зеленский, сейчас он ждет ответа от Вашингтона, где работают над военными и политическими деталями плана.

Зеленский представил свой "план победы" президенту США Джо Байдену в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Американский президент пообещал рассмотреть его детальнее во время их двусторонней встречи.

Как заявлял сам Зеленский, реализация его плана не предполагает переговоров с Россией. По его утверждениям, речь идет о "мосте к дипломатическому пути", чтобы остановить конфликт.

При этом глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорил, что президент Украины покажет народу свой "план победы" лишь в усеченном виде. Он подчеркнул, что "чувствительные" части останутся закрытыми.

