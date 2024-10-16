Зеленский впервые публично представил свой "план победы"

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Украинский президент Владимир Зеленский представил Раде разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Об этом сообщает Life.ru.

Так, в первую очередь украинский лидер считает необходимым включение Украины в НАТО еще до завершения конфликта. Вторым пунктом он указал снятие ограничений на удары вглубь территории России и продолжение спецоперации в РФ. Третий пункт "плана победы" Зеленского гласит, что на Украине необходимо разместить "неядерный сдерживающий пакет".

Кроме того, президент Украины в четвертом пункте заявил о необходимости развития стратегически-экономического потенциала страны и усиления санкций против РФ. В рамках последнего пункта Зеленский указал на возможность ВСУ использовать их опыт для укрепления обороны НАТО и Европы после завершения конфликта, а также на вероятную замену контингента США в Европе на украинских военных.

При этом второй, третий и четвертый пункты "плана победы" являлись тайными и были представлены лишь западным партнерам. По мнению украинского лидера, его план должен стать "мостом к саммиту мира", который позволит завершить боевые действия не позднее 2025 года.

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис ранее высказал мнение, что "план победы" Зеленского лишен смысла и противоречив по своей природе. По словам военного, украинский президент отвергает возможность каких-либо переговоров с Москвой, однако одновременно с этим заявляет о необходимости дипломатического разрешения конфликта. Он считает, что Зеленский запутался в политико-дипломатических терминах и не может отличить дипломатию и переговоры от силового решения кризиса.

