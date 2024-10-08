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"План победы" украинского президента Владимира Зеленского лишен смысла и противоречив по своей природе. Таким мнением поделился подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на своем YouTube-канале.

По словам военного, Зеленский отвергает возможность каких-либо переговоров с Москвой, однако одновременно с этим заявляет о необходимости дипломатического разрешения конфликта.

Дэвис считает, что украинский лидер запутался в политико-дипломатических терминах и не может отличить дипломатию и переговоры от силового решения кризиса.

Владимир Зеленский заявил, что усовершенствует "план победы", представит его партнерам, после чего сделает публичным. По словам президента Украины, сейчас он ждет ответа от Вашингтона, где работают над военными и политическими деталями плана.

В настоящий период появляется много публикаций по поводу мирных планов по ситуации на Украине, однако ни одна не имеет под собой реалистичной основы, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.