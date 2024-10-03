Госдеп: "план победы" Зеленского предполагает действия третьих стран

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Предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским "план победы" предполагает действия третьих стран. Такое заявление сделал официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.

"План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру", – приводит его слова РИА Новости.

Миллер также заявил, что не будет сообщать о подробностях плана, так как США предоставляют Украине самой говорить о своих инициативах.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал план Зеленского набором инициатив, который Вашингтону и Киеву предстоит изучить в ближайшие недели.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что украинцам не покажут полностью "план победы". Его "чувствительные" части останутся закрытыми.

