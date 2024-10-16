Захарова назвала "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов

Фото: телеграм-канал "МИД России"

"План победы" украинского президента Владимира Зеленского – это набор бессвязных лозунгов и "кровавая пена на губах убийцы-неонациста". Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что так называемый план содержит пять пунктов. Приглашение Украины в Североатлантический альянс, с точки зрения Зеленского, должно стать показателем решимости и покажет, как союзники видят Украину в архитектуре безопасности, сказала дипломат. По ее словам, партнеры Киева "в гробу видят Украину и украинских граждан".

Ранее Зеленский представил Верховной раде разработанный им "план победы". Он считает, что это должно стать "мостом к саммиту мира", который позволит завершить конфликт не позднее 2025 года.

Как писали СМИ, лидер Украины дал союзникам три месяца на принятие плана. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, утверждают журналисты.