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Для мирного урегулирования конфликта властям Украины нужно "протрезветь" и осознать причины, которые привели к нынешнему кризису. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик отметил, что для достижения мира Киеву также нужно понять бесперспективность той политики, которую он проводит.

Ранее СМИ писали, что позиции украинского президента Владимира Зеленского ослабли из-за успешного наступления ВС РФ в Донбассе и провала операций ВСУ в Курской области. Зеленский стал более открытым для диалога и мирных переговоров с Россией, сообщали журналисты.

По прогнозу западных аналитиков, из-за активного наступления российской армии на поле боя в ближайшие месяцы могут произойти новые территориальные потери украинских подразделений.

В среду, 16 октября, российская армия освободила населенный пункт Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР).