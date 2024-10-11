Лавров заявил, что РФ не видит ничего серьезного в заявлениях из-за рубежа по Украине

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Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования конфликта на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ежедневно какие-то, как чертики из табакерки, выскакивают новости. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сказал одно, завтра другое, потом его поправила его администрация, или как она называется – Офис президента Украины", – цитирует его ТАСС.

По его мнению, нет никакого смысла следить за этим, поскольку все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, которые что-либо предлагают.

"Пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили", – заключил Лавров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает закончить военный конфликт с Россией уже в следующем году. По его словам, в ближайшие три месяца у сторон есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Кроме того, он напомнил, что в ноябре Киев подготовит "формулу мира", которую вынесут на обсуждение второго "саммита мира".

Украинский лидер анонсировал этот саммит еще в июне. Он подчеркнул, что некоторые страны уже хотят принять конференцию – Киев начал переговоры с этими государствами. Зеленский также заявил, что рассматривает возможность участия России во второй мирной конференции по Украине.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в "саммитах мира" по Украине. По словам дипломата, там собираются представить "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта и тем самым добиться ее поддержки.

Однако в начале октября советник главы офиса Зеленского Дарья Заривная сообщила об отмене саммита в ноябре.