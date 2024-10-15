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Президент Никарагуа Даниэль Ортега провел аналогию между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, а также сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с "сыном Гитлера". Его выступление показывал телеканал Canal 6 Nicaragua.

Ортега объяснил, что Нетаньяху можно сравнить с Гитлером из-за того, что тот следует политике террора и призывает к ликвидации народа.

"Тот, кто возглавляет Украину, – еще один нацист, еще один сын Гитлера, который хочет втянуть НАТО в войну с РФ", – добавил президент Никарагуа, напомнив, что глава Третьего рейха "встретил в РФ свою смерть".

Ранее польский президент Анджей Дуда заявлял, что у Украины очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны. По его словам, это вопрос сотрудничества между тогдашними украинскими властями и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером.

К этой же теме Дуда отнес вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в холокосте.

