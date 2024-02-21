21 февраля, 04:29Политика
Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера
Фото: 123RF/palinchak
Бывший президент США Дональд Трамп назвал Россию военной машиной, победившей Бонапарта Наполеона и Адольфа Гитлера. Об этом он заявил в эфире Fox News.
"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", – сказал он.
Таким образом Трамп прокомментировал противостояние европейских союзников США по НАТО и России.
По мнению экс-президента, европейским членам НАТО необходимо увеличивать расходы на оборону. Он обратил внимание, что сейчас разница между военными расходами европейских стран – членов Альянса и США составляет 150 миллиардов долларов.
Ранее Трамп также призвал партнеров по НАТО нарастить помощь Украине до уровня США. Он отметил, что Вашингтон оказывает помощь Киеву в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. При этом партнеры США по Альянсу настаивают на том, что они должны платить гораздо меньше Белого дома.
Помимо этого, Трамп пообещал, что, в случае своего переизбрания, он сразу урегулирует украинский конфликт, еще до инаугурации.
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