Премьер Нидерландов призвал Евросоюз прекратить "ныть" из-за возможной победы Трампа

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европу перестать "ныть и стонать" из-за возможного прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом он заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

"Это зависит от американцев, кто придет к власти. Я не американец и не мне голосовать в США. Мы должны работать с тем, кто появится на сцене. И мы должны это делать потому, что мы этого хотим, и потому, что это в наших интересах. Это нытье насчет Трампа я слышу постоянно в последние дни. Давайте уже прекратим это", – заявил нидерландский политик.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал партнеров по НАТО нарастить помощь Украине до уровня США. Он отметил, что Вашингтон оказывает помощь Киеву в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. При этом партнеры США по Альянсу настаивают на том, что они должны платить гораздо меньше Белого дома.

Помимо этого, Трамп пообещал, что, в случае своего переизбрания, он сразу урегулирует украинский конфликт, еще до инаугурации.