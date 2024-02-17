Генсек НАТО признал проблемы с военными запасами

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У НАТО присутствуют проблемы с военными запасами. У Альянса есть современные системы, но необходимы запасные детали, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В начале войны мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов", – цитирует его ТАСС.

Как отметил генсек НАТО, дискуссии в странах Евросоюза о европейском ядерном оружии без опоры на США лишь подрывают Альянс.

"НАТО имеет развитые ядерные силы сдерживания, они существуют десятилетиями, в них США действуют вместе с европейскими союзниками. У нас есть средства командования и контроля, мы проводим учения, у нас есть все необходимые доктрины", – подчеркнул Столтенберг.

Однако, по его словам, НАТО не видит непосредственной военной угрозы своим государствам-членам.

Ранее Столтенберг заявил, что Вашингтон останется верным союзником Североатлантического альянса, несмотря на выбор американцев на предстоящих президентских выборах. По словам генсека Альянса, критика со стороны бывшего главы Белого дома Дональда Трампа направлена на недостаточные траты отдельных членов организации на оборону. Как он указал, Альянс должен оставаться сильным, что является в интересах США.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков. Он отказался комментировать идеи, которые высказываются в ходе избирательной кампании. По его словам, НАТО либо существует, либо нет.

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