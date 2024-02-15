Генсек НАТО заявил, что США останутся верным союзником Альянса

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Вашингтон останется верным союзником Североатлантического альянса, несмотря на выбор американцев на предстоящих президентских выборах. Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО имеет значительную поддержку обеих партий в конгрессе", – подчеркнул он.

По словам генсека Альянса, критика со стороны бывшего главы Белого дома Дональда Трампа направлена на недостаточные траты отдельных членов организации на оборону. Как он указал, Альянс должен оставаться сильным, что является в интересах США. Столтенберг отметил, что большее беспокойство Вашингтона вызывает Пекин, поэтому важно, чтобы на стороне США оставались 30 союзников.

"Эти друзья и союзники по НАТО – то, чего нет ни у одной ведущей державы, кроме США", – сказал он.

До этого Дональд Трамп заявил, что США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов. По мнению бывшего президента, Вашингтон может выдавать подобные займы на чрезвычайно льготных условиях, без процентов или на неограниченный срок, но средства должны будут подлежать возврату.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков. Он отказался комментировать идеи, которые высказываются в ходе избирательной кампании. По его словам, НАТО либо существует, либо нет.

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