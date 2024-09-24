Дуда напомнил о сотрудничестве Украины с Гитлером и участии в холокосте

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У Украины очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны. Об этом заявил полський президент Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat.

"Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином (Степаном. – Прим. ред.) Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером", – цитирует главу Польши РБК.

К этой же теме Дуда отнес вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в холокосте. По словам польского лидера, в интересах Киева находится поиск взаимопонимания с Варшавой во всех трудных исторических вопросах.

СМИ сообщали ранее, что во время встречи 13 сентября между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским произошел конфликт.

Так, Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи, а во время обсуждения Волынской резни украинский лидер выразил мнение, что Польша использует эту тему из внутриполитических целей, и призывал не возвращаться к ней.