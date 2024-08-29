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Депутат сейма Польши Януш Ковальский осудил заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о Волынской резне. Об этом он написал в соцсети Х.

Выступая в польском Ольштыне на панели кампуса "Польша будущего", Кулебе задали вопрос, когда Киев проведет эксгумацию жертв Волынской резни. На это он ответил словами о необходимости "увековечить память украинцев", намекая на снос памятника "Украинской повстанческой армии" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Польше. Кроме того, украинский дипломат призвал оставить историю специалистам.

В своем сообщении Ковальский написал, что Кулебу нужно объявить в Польше персоной нон грата, также он должен немедленно покинуть страну. Более того, польский депутат назвал заявление главы украинского МИД ревизионистским.

В 2016 году нижняя палата парламента Польши приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, который организовали украинские националисты против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. Как утверждает польская сторона, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками "Организации украинских националистов" (признана экстремистской и запрещена в РФ) и "Украинской повстанческой армии" против поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.

В 2017 году Украина ввела мораторий на проведение эксгумации тел жертв Волынской резни. Так Киев отреагировал на снос памятника "Украинской повстанческой армии" в польском городе Грушовичи. А летом прошлого года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович сказал, что Киев не разрешит проводить поисково-эксгумационные работы до тех пор, пока памятник не будет восстановлен.

Между тем глава российского МИД Сергей Лавров назвал украинский режим террористическим и нацистским. По его словам, киевский режим был создан в результате госпереворота, организованного при поддержке США. Также этому помогли, считает он, те, кто пришел к власти в феврале 2014 года. Новое правительство объявило войну своим украинцам, запретило русский язык и пригрозило выслать русских из Крыма, уточнил Лавров.