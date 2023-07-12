Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне

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В восьмидесятую годовщину Волынской резни сейм Польши принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной вины за эту трагедию. Соответствующий документ был опубликован на сайте нижней палаты польского парламента.

По информации журналистов, в голосовании приняли участие 440 депутатов, все они проголосовали за принятие документа.

Как говорится в постановлении, 11 июля 1943 года на Волыни произошел геноцид, который был спланировал руководителями Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

В результате трагедии погибли более ста тысяч поляков. При этом несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь аналогичной судьбы, отмечается в документе.

В мае этого года пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясин заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо извиниться перед Варшавой за Волынскую резню. Он уточнил, что извинения от Зеленского окажут положительное влияние на отношения Польши и Украины.

Посол Украины в Польше Василий Зварич раскритиковал слова Лукаша Ясины. Он заявил, что в Киеве готовы к диалогу и взаимному пониманию, но призвал проявлять уважение и "взвешенность в высказываниях".