Украинские беженцы обратились к польским властям из-за принудительного выселения

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В польском городе Познань беженцы из Украины обратились к местному губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в одном из городских общежитий, откуда их теперь принудительно выселяют. Об этом пишет издание Wyborcza.

По данным газеты, из-за плохих условий в общежитии на улице Варшавской местные власти расторгли договор с владельцем здания. В итоге всем жильцам теперь нужно покинуть помещение до конца месяца.

Украинские беженцы пожаловались на то, что их переселят в какое-нибудь далекое место за пределами Познани. Они также заявили, что после ремонтных работ условия жизни в общежитии стали гораздо лучше.

Тем не менее замглавы местного департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога не стал воспринимать всерьез просьбу переселенцев оставить их в общежитии. Он добавил, что Польша предоставляет беженцам гуманитарную помощь вне зависимости от их места расположения.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам в ирландском городе Голуэй предписали срочно покинуть пункт их размещения.

До этого стало известно, что в Чехии вступают в силу новые правила размещения беженцев из Украины. Из-за нововведений большинство из них могут оказаться без крыши над головой.

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