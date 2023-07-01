Украинским беженцам в Ирландии дали 24 часа на выселение из монастыря

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Украинским беженцам в ирландском городе Голуэй предписали срочно покинуть пункт их размещения. Об этом сообщает телерадиокомпания RTE.

Неожиданное уведомление о том, что им необходимо покинуть помещение, получили более 40 украинских беженцев, проживающих в монастыре. Им предписали покинуть монастырь в течение 24 часов из-за серьезных проблем здания с пожарной безопасностью.

Беженцам предоставят новое временное жилье, которое, однако, может быть расположено в разных частях страны.

"У многих людей здесь есть работа или их дети ходят в местную школу. Некоторые учатся в университетах Голуэя, и внезапно им нужно переехать слишком далеко от Голуэя", – пожаловалась одна из проживающих в монастыре украинок.

Ранее сообщалось, что в Чехии с июля вступают в силу новые правила размещения беженцев из Украины, из-за чего лишиться крыши над головой могут около 50 тысяч украинцев.

Жители Чехии, готовые принять у себя украинских беженцев, с июля не будут получать от государства деньги на их содержание, средства будут переводить напрямую беженцам, однако для этого собственникам жилья нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре. Кроме того, власти Чехии также больше не будут выплачивать средства людям с временной защитой, которые проживают в стране более 150 дней и не относятся к уязвимым группам.

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