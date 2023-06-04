Украинские беженцы захватили польский Красныстав и держат в страхе жителей – СМИ

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Украинские беженцы держат в страхе жителей польского города Красныстав. Об этом сообщает местный портал Lublin112.

Горожане жалуются на группу из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями. По их словам, ранее мирный город из-за них стал "местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей".

По словам жителей, сперва с беженцами не было проблем, однако со временем начали происходить "тревожные и шокирующие события". Так, например, горожане рассказали о случае, когда полицейские попытались поговорить с одним украинцем, а более десяти его соотечественников начали отгонять служителей закона.

Тогда полиции пришлось прибегнуть к силе. Кроме того, горожане пожаловались, что украинцы некультурно ведут себя в магазинах, например, берут с полок упаковки товаров, съедают содержимое и кладут обратно на место.

Многочисленные жалобы уже привлекли внимание властей. Мэр Красныстава Роберт Костюк пообещал следить за тем, чтобы все жители чувствовали себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич разогнал беженцев с Украины после жалоб местных жителей. По словам жителей деревни, украинцы преследовали местных женщин, нападали на них и насиловали.

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