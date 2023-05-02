09:50Политика
Венгерский мэр разогнал украинских беженцев после нападений на женщин
Фото: depositphotos/Baloncici
Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич разогнал украинских беженцев после жалоб местных жителей, сообщает Pravda.Ru. Люди пожаловались, что украинцы насилуют и преследуют женщин, живущих в селе.
"Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша", – заявил Дьюрич.
Он подчеркнул, что, если беженцы не умеют себя вести, им стоит отправиться обратно на Украину "воевать с чеченцами".
Ранее сообщалось, что граждане Румынии, приютившие у себя беженцев из Украины, стали требовать от них искать себе новое жилье в связи с планирующимися изменениями в законы о поддержке переселенцев.
До этого стало известно, что сотни украинских беженцев, проживающих в Швейцарии, будут вынуждены продать свои автомобили, чтобы продолжить получать социальное пособие от государства.
Польские власти, в свою очередь, с 1 марта обязали беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. Новые правила призваны заставить переселенцев найти работу.
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