Венгерский мэр разогнал украинских беженцев после нападений на женщин

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Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич разогнал украинских беженцев после жалоб местных жителей, сообщает Pravda.Ru. Люди пожаловались, что украинцы насилуют и преследуют женщин, живущих в селе.

"Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша", – заявил Дьюрич.

Он подчеркнул, что, если беженцы не умеют себя вести, им стоит отправиться обратно на Украину "воевать с чеченцами".

Ранее сообщалось, что граждане Румынии, приютившие у себя беженцев из Украины, стали требовать от них искать себе новое жилье в связи с планирующимися изменениями в законы о поддержке переселенцев.

До этого стало известно, что сотни украинских беженцев, проживающих в Швейцарии, будут вынуждены продать свои автомобили, чтобы продолжить получать социальное пособие от государства.

Польские власти, в свою очередь, с 1 марта обязали беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. Новые правила призваны заставить переселенцев найти работу.

Безработные украинские беженцы перестанут получать субсидии в Румынии с мая