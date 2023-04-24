Кипрские власти планируют выселить три тысячи беженцев с Украины из отелей – СМИ

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Власти Кипра планируют выселить из отелей три тысячи беженцев из Украины перед началом летнего сезона. Об этом сообщает портал AlphaNews.

Кипрские власти предъявили соответствующий "ультиматум" украинцам, которых разместили в 21 отеле по всему Кипру. Им необходимо найти себе жилье к 31 мая.

При этом отели, которые будут принимать беженцев с Украины после 1 июня будут определены по результатам тендера министерства туризма республики.

Согласно данным издания, власти Кипра начали реализовывать планы по подбору работы для трудоспособных украинцев, беженцы также могут получить субсидию на аренду жилья.

Ранее сообщалось, что на Кипре начали сбор подписей под петицией с призывом возобновить авиасообщение с Россией. В документе уточнили, что из-за отсутствия прямых рейсов Кипр теряет порядка 25% туристического потока из-за отсутствия граждан РФ.

Кроме того, авторы петиции обратили внимание на то, что ограничение на рейсы не повлияло ни на экономику, ни на политическую ситуацию внутри России, зато негативно сказалось на экономике острова.