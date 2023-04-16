Украинские беженцы устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах – СМИ

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Беженцы из Украины устроили акцию протеста на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов из-за плохих условий. Об этом сообщает портал GLD.nl.

В частности, переселенцы жалуются на качество еды, плохие санитарные условия, отсутствие приватности и слабый уровень обучения детей. В акции протеста приняли участие десятки беженцев, которые принесли с собой украинский флаг и несколько плакатов.

"Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень сложно", – сообщила одна из беженок.

Некоторые украинские родители также беспокоятся за своих детей из-за проводимых неподалеку военных учений.

Местные власти признали правомерность некоторых жалоб, заявив, что военные казармы не являются оптимальным местом для проживания. По словам представителя муниципалитета, на сегодняшний день в этом лагере проживают порядка 330 человек, однако в скором времени это число вырастет еще на несколько десятков.

Уточняется, что власти Нидерландов начали обустраивать кухни для переселенцев из Украины, чтобы они могли готовить себе сами. Помимо этого, местные школы сформируют некий сценарий работы, по которому все дети украинских беженцев будут получать образование, даже если это будет происходить не в очной форме.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Румынии, приютившие у себя беженцев из Украины, стали выгонять их из дома в связи с планирующимися изменениями в законы о поддержке переселенцев.

До этого беженцы из Украины устроили бунт в Берлине из-за введенного карантина в палаточном городке. Карантин ввели после того, как обнаружили у жившего здесь ребенка случай ветрянки.

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