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Приехавшие в Польшу украинские беженцы убедили страну в необходимости денацификации Украины. Такое мнение выразил обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас.

"Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев", – написал журналист.

Он считает, что на территории Украины "абсолютно необходима" денацификация. Ренкас также считает, что наплыв мигрантов ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности.

По его словам, в Польшу приехали не только беженцы, но и нацисты, нападавшие на беззащитных демонстрантов, поджигавшие людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, а также участники нацбатальонов.

Ренкас пишет, что массовая миграция украинцев на территорию ЕС угрожает дестабилизацией в макрорегиональном масштабе и ведет к дезорганизации экономик блока. Он считает, что ЕС предстоит конфронтация с нацизмом, который ошибочно считался побежденным.

Ранее сообщалось, что жители Румынии стали выгонять украинских беженцев в связи с планирующимися изменениями в законы о поддержке переселенцев. Предложенные нововведения подразумевают, что власти Румынии будут ежемесячно выплачивать каждой украинской семье две тысячи леев (34 тысячи рублей) на проживание, но срок оказания такой помощи составляет максимум четыре месяца.

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