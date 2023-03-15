Украинских беженцев в Швейцарии принуждают продать свои автомобили

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Сотни украинских беженцев, проживающих в Швейцарии, будут вынуждены продать свои автомобили, чтобы продолжить получать социальное пособие от государства. Об этом пишет 20 Minuten.

Как отметили в швейцарской конференции по социальной помощи, автомобиль должен быть продан, если его стоимость превышает размер пособия на имущество для соответствующего размера семьи. Полученные деньги они могут потратить на проживание.

Согласно данным местного правительства, только в городе Люцерн зарегистрирован 141 беженец из Украины, владеющий автомобилем. Из них 132 получали социальную помощь в феврале.

Ранее сообщалось, что польские власти обязали украинских беженцев платить за размещение в центрах проживания с 1 марта 2023 года. Новые правила не коснутся несовершеннолетних, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, беременных и тех, кто воспитывает детей в возрасте до одного года, а также матерей и опекунов, ухаживающих за тремя и более несовершеннолетними детьми.

Другие украинские беженцы, проживающие в Германии, пожаловались на оскорбления и случаи нападений со стороны жителей восточной части страны. Так, некоторые из переселенцев, в частности, сообщили о нескольких случаях с прокалыванием шин на автомобилях с украинскими номерами.

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