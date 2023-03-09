Украинские беженцы пожаловались на оскорбления и нападения в Германии – СМИ

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Украинские беженцы в Германии пожаловались на оскорбления и случаи нападений со стороны жителей восточной части страны. Об этом сообщает MDR.

"Я чувствую, что многие немцы злы на нас", – сообщила жительница немецкого города Майсен Ирина.

По ее словам, однажды пожилой мужчина на повышенном тоне и в грубой форме высказал ей недовольство ее "дорогим автомобилем" и посоветовал отправить средства на Украину и уезжать.

Жительница Радебойла Алина рассказала порталу, как несколько раз становилась жертвой оскорблений. Согласно информации беженки, местные жители не раз повреждали ее авто.

Авторы материала сообщили о случаях проколах шин на машинах с украинскими номерами в Майсене и Бишофсвеерде. На демонстрациях в Лейпциге украинцы получали оскорбления в свой адрес.

"Оскорбления и ругательства в адрес украинских женщин, беспорядки на демонстрациях, поцарапанные машины всплывают снова и снова", – сообщил координатор беженцев из Украины из ассоциации "Разный Майсен" Сорен Скаликс.

По словам мужчины, многие прибывшие из страны побоялись обращаться в полицию, остерегаясь ухудшения ситуации.

Ранее стало известно, что польские власти обязали беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания.

Сообщалось, что новые правила призваны заставить беженцев найти работу. Закон также предусматривает некоторые исключения и должен был затронуть 80 тысяч из более миллиона человек.



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