В Дании дети украинских беженцев подвергли травле учительницу с русскими корнями

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Беженцы из Украины устроили скандал в одной из школ города Хельсингер в Дании из-за учительницы с русскими корнями. Об этом сообщает телеканал TV2.

Конфликт начался еще в начале февраля этого года, когда учительница с русским происхождением впервые вела урок вместе с датской коллегой в так называемых приемных классах.

Во время урока двое украинских школьников проявили "оскорбительное поведение" по отношению к "датско-русской" учительнице. После занятий оба педагога отправились к руководству школы. Датская учительница вступилась за коллегу с русскими корнями и выразила негодование из-за поведения украинских учеников.

В результате с детьми провели беседу, а их родителям отправили письмо, в котором сообщили, что учитель подвергся травле и что такое должно прекратиться.

Однако эта мера не прекратила конфликт, а лишь, наоборот, усилила его. Так, трое родителей написали, что не хотят, чтобы их детей обучал педагог с русскими корнями. Одна из матерей даже предупредила, что ее сын не вернется в школу, пока учительница не уволится.

Администрация школы отказалась менять назначенную классу учительницу и тем более увольнять ее. Руководство учебного заведения отметило, что она прожила в Дании 30 лет, имеет датское гражданство и преподает уже много лет, в связи с чем ее компетенция не вызывает вопросов. Мэр города поддержал решение школы, добавив, что они не будут увольнять людей по национальному признаку.

Спустя несколько дней конфликт обострился: 24 февраля двое украинских школьников ворвались в другой класс, где вела урок учительница с русскими корнями, и намеревались вывесить украинский флаг. На помощь к учительнице русского происхождения пришла ее коллега, которая забрала флаг, а после вместе с завучем попыталась объяснить детям, что в школе и на занятиях принят нейтралитет.

Отмечается, что после разговора школьники заперлись в туалете, где плакали и громко разговаривали по телефону. Они заявили, что наличие русских сотрудников в школе означает, что учебное заведение поддерживает Россию. По информации телеканала, в тот же день у нескольких учителей случился нервный срыв.

Ранее сообщалось, что с 1 марта польские власти обязали беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания. Замминистра внутренних дел страны Павел Шефернакер заявил, что подобная мера должна призвать беженцев искать работу.

Отмечалось, что в связи с этим некоторые украинские переселенцы не смогли позволить себе остаться в Польше и будут вынуждены вернуться обратно на Украину.

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