Великобритания введет лимит на прием беженцев в рамках нового законопроекта

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Власти Великобритании решили ввести лимит на прием беженцев. О законопроекте по борьбе с нелегальной миграцией рассказала министр внутренних дел Соединенного Королевства Суэлла Браверман.

"Когда мы остановим лодки, в рамках законопроекта будет введен ежегодный лимит, принятый парламентом, на число беженцев, которых Великобритания будет принимать по безопасным и законным маршрутам. Это обеспечит упорядоченную систему", – приводит ее слова РИА Новости.

В начале декабря 2022 года стало известно, что число бездомных украинских беженцев в Великобритании выросло почти на 30% из-за отказа местных жителей принимать их. По данным британского правительства, официально бездомными в Соединенном Королевстве остаются более двух тысяч семей с детьми и 900 человек, эмигрировавших из страны.

Проблему пытаются решить повышением выплат принимающим семьям, участвующим в программе "Дома для Украины". Ее запустили в стране в марте прошлого года. Принимающие семьи, общественные группы и предприятия могут получать около 415 долларов в месяц, оказывая помощь беженцам.



Число бездомных беженцев с Украины выросло в Британии на треть за месяц – СМИ

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