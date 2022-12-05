В Британии почти на 30% выросло число бездомных украинских беженцев – СМИ

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Число бездомных украинских беженцев в Великобритании выросло почти на 30% из-за отказа местных жителей принимать их. Об этом сообщает The Times.

"Число бездомных украинских беженцев в Англии выросло почти на 30% за месяц, поскольку принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто бежит от войны (специальной военной операции на Украине. – Прим. ред.)", – говорится в материале издания.

По данным британского правительства, официально бездомными в Соединенном Королевстве остаются более двух тысяч семей с детьми и 900 человек, эмигрировавших из страны. Это на 800 человек больше, чем месяцем ранее.

Проблему бездомных эмигрантов в стране пытаются решить повышением выплат принимающим семьям, участвующим в программе "Дома для Украины". Ее запустили в стране в марте 2022 года. Принимающие семьи, общественные группы и предприятия могут получать около 415 долларов в месяц, оказывая помощь беженцам из Украины.

Сообщается, что сумма выплат может быть увеличена вдвое. Это должно было произойти еще на прошлой неделе, сообщил источник издания.

Ранее сообщалось, что после большого количества эмигрантов из Украины в Польшу в стране зафиксировали рекордную заболеваемость ВИЧ. К концу октября в Польше было выявлено 1 910 новых случаев заражения.



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