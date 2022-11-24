Более 30 тыс беженцев из Донбасса и Украины подали заявки на федеральные выплаты в Москве

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Москва предоставила социальную поддержку 30 тысячам жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Пункт приема документов для подачи заявлений на социальную поддержку работает на базе филиала "На Скорняжном" семейного центра "Семья". Там жители новых территорий РФ и Украины также могут получить консультации по социальным вопросам: устройству ребенка в детсад или школу, трудоустройству, психологической поддержке и оформлению СНИЛС.

"Более 23 тысяч уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из бюджета Ростовской и Воронежской областей, почти 10 тысяч жителей – единовременную и ежемесячные соцвыплаты по указу президента России", – приводят слова Стружака на портале мэра и правительства Москвы.

Пункт приема документов работает для посетителей по будням с 09:00 до 18:00. Узнать подробную информацию о порядке приема заявлений можно по телефону +7 (499) 975-23-33.

С 5 сентября 2022 года в учреждении также можно оформить заявление на выплату единовременных или ежемесячных пособий.

Ранее жителям новых регионов РФ рассказали, как получить российский паспорт. Для получения документа не нужно оплачивать госпошлину. Обратиться для получения российского паспорта можно в ближайшее отделение МВД по месту нахождения.



В Госдуме предложили обеспечивать жильем всех переселенцев из новых регионов РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!