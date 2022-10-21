В МВД рассказали, как жителям новых регионов РФ получить российский паспорт

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей могут получить российский паспорт, обратившись в любое региональное отделение МВД на территории РФ в зависимости от местонахождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Перед получением паспорта необходимо принести присягу гражданина России. Это предусмотрено российским законодательством с 2007 года.

"От принесения присяги освобождаются дети в возрасте до 14 лет, а также лица, которые не могут принести присягу по состоянию своего здоровья, и недееспособные", – сообщили в ведомстве.

Оплата госпошлины для получения документа не требуется.

Также сотрудники МВД должны принять у заявителя бумагу с отказом от гражданства Украины. Это необходимо для возможного последующего трудоустройства в государственные органы.

Тем, кто ранее уже подал заявление на получение российского паспорта, необходимо обратиться за его получением в подразделение ведомства в зависимости от местонахождения.

Информация о том, что жителей четырех регионов насильно принуждают отказаться от гражданства Украины, а также изымают и уничтожают их старые паспорта, является недостоверной, сообщили в МВД РФ.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к России. В ходе проведения референдумов большинство жителей высказали согласие в отношении процедуры вступления ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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