21 октября, 18:40Общество
В МВД рассказали, как жителям новых регионов РФ получить российский паспорт
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей могут получить российский паспорт, обратившись в любое региональное отделение МВД на территории РФ в зависимости от местонахождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
Перед получением паспорта необходимо принести присягу гражданина России. Это предусмотрено российским законодательством с 2007 года.
"От принесения присяги освобождаются дети в возрасте до 14 лет, а также лица, которые не могут принести присягу по состоянию своего здоровья, и недееспособные", – сообщили в ведомстве.
Оплата госпошлины для получения документа не требуется.
Также сотрудники МВД должны принять у заявителя бумагу с отказом от гражданства Украины. Это необходимо для возможного последующего трудоустройства в государственные органы.
Тем, кто ранее уже подал заявление на получение российского паспорта, необходимо обратиться за его получением в подразделение ведомства в зависимости от местонахождения.
Информация о том, что жителей четырех регионов насильно принуждают отказаться от гражданства Украины, а также изымают и уничтожают их старые паспорта, является недостоверной, сообщили в МВД РФ.
С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к России. В ходе проведения референдумов большинство жителей высказали согласие в отношении процедуры вступления ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.
ГА ООН приняла резолюцию против референдумов в новых регионах РФ
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