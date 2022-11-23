Коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах машин в новых регионах РФ

Фото: ТАСС/Антон Тушин

МВД РФ закрепило коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин в новых регионах России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Из приказа МВД следует, что транспортные средства в ДНР получили код 80, ЛНР – 81, Херсонской и Запорожской областях – 84 и 85 соответственно.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.

В новые регионы России уже доставили 6 миллионов учебников для детей из образовательных учреждений. Помимо этого, на территориях новых субъектов РФ было отремонтировано 453 школы.



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