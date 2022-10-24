Новые регионы РФ получат доступ к отечественным видеосервисам по льготной цене

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Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что жителям присоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости, а также телеканалы.

"Целевой показатель доступности двух мультиплексов и трех радиоканалов на воссоединенных территориях определен – 95%. <...> Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", – передает РИА Новости его слова.

В свою очередь, ВГТРК намерена открыть на территории регионов свои подразделения. Для их успешной работы будут подобраны кадры и выделены необходимые технологические ресурсы.

Ранее пресс-центр МВД РФ сообщил, что жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей могут получить российский паспорт, обратившись в любое региональное отделение МВД на территории РФ в зависимости от местонахождения.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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