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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что четырем украинским регионам нужно задуматься о подготовке к проведению референдумов, так как их освобождение неизбежно. Об этом сообщает РИА Новости.

"Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях", – сказал Константинов.

Он отметил, что следующими в очереди стоят Сумы, Полтава, Чернигов.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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