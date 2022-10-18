В Госдуме и Совфеде допустили возвращение Аляски в состав России

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В Госдуме и Совете Федерации считают, что в текущих политических реалиях пора подумать о возможном возвращении Аляски в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны подходить уже по-новому к тем соглашениям, которые были раньше. И тот миллион, за который мы продали Аляску, он не соответствует тому, что сейчас происходит", – сказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Он также не исключил, что жители полуострова когда-то проведут референдум, в ходе которого решат выйти из состава США и стать частью Российской Федерации. Такой сценарий, уверен он, вполне возможен с учетом постепенной утраты Соединенными Штатами роли глобального лидера.

В свою очередь, член Совфеда от Крыма Сергей Цеков уверен, что Россия вполне может потребовать вернуть Аляску в качестве компенсации недружественной политики Вашингтона. Он также напомнил, что в свое время Россия внесла большой вклад в обретение Штатами независимости.

"Это (возврат Аляски. – Прим. ред.) может быть и решением наших парламентов, и так далее. Механизмы уже – как это мы потребуем – это надо продумать", – сказал сенатор.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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