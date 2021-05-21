В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской

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Законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма к России безразличен жителям полуострова. Таким же образом на полуострове могут принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
По его словам, в России ничего не изменится от того, признают Штаты Крым или нет.
"Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру", – цитирует Фикса РИА Новости.
В то же время он подчеркнул, что делать этого никто не станет, поскольку Россия уважительно относится ко внутренней политике других государств. Он призвал Вашингтон поучиться у Москвы.
Аляска – самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с Россией в Беринговом проливе. Аляску в 1732 году открыла русская экспедиция. До 1867 года она являлась владением России в Северной Америке, однако ее продали США.
Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.
Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.
На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Палестине.
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